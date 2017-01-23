شركات السيارات تعتزم رفع إنتاجها في الولايات المتحدة

قال الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو، كالورس غصن إن كافة شركات السيارات ستعمل على رفع إنتاجها بالولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة بعد تولي “ترامب” رئاسة البلاد.

وأشار ترامب في مقابلة مع “سي.إن.إن” إلى أن كل مصنعي السيارات التزموا بقانون نافتا، وهي اتفاقية وقّعت بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والاتفاقية حددت القوانين لجميع مصنعي السيارات.

وتابع “إن كان هناك أي تغيير على نافتا، وقد يحدث ذلك، فنحن لا نعرف بعد ما إذا كان التغيير مؤكدا، وسنتأقلم معه”.

واستطرد غصن “بالطبع نحن نفترض أن هناك تغييراً سيحدث، لأن الرئيس ترامب قال أمرين واضحين بالنسبة لنا، أمريكا أولاً، والوظائف في الولايات المتحدة. الأمر واضح”.

واختتم “تريد البيع في الولايات المتحدة إذن يجب عليك إنتاج المزيد والاستثمار أكثر في الولايات المتحدة”.