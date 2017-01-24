شراكة لـ “موانئ دبي” بكندا بـ 13.6 ملياراً

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قالت موانئ دبي العالمية، إنها تدخل في شراكة مع صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي.دي.بي.كيو) الكندية، لتأسيس وعاء للاستثمار في الموانئ العالمية بقيمة 3.7 مليارات دولار(13.6 ملياراً درهم).

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن مواني دبي العالمية، تفخر بالإعلان عن الشراكة مع الشركة الكندية سي دي بي كيو، واستثمار الفرص المتاحة في أعمال الموانئ في أنحاء العالم، مضيفاً: إن الصفقة سوف تعزز ميزانيتنا الختامية.

وجاء في بيان على موقع ناسداك دبي، أن مواني دبي العالمية سوف تستحوذ على حصة 55 % في الوعاء الجديد، بينما ستمتلك سي.دي.بي.كيو 45 % من الصندوق.

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Tags:سلطان أحمد بن سليمكنداموانى دبي
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