شراكة بين “محمد بن راشد لتنمية المشاريع” و “حرة عجمان”

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أبرمت منطقة عجمان الحرة أمس اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، تهدف التنسيق بمنح أولوية التعاقد وتخصيص نسبة من عقود الشراء السنوية الخاصة بالطرف الثاني إلى الأعضاء المسجلين لدى الطرف الأول وبرنامج المشتريات الحكومية الراغبين بالتعاقد مع الطرف الثاني، بما يعتبر قيمة مضافة للأعضاء المسجلين بتوفير التسهيلات والخبرات اللازمة لتطوير المشاريع.

قام بتوقيع الاتفاقية محمود الهاشمي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، وعبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الهاشمي إن الشراكة تدعم تنويع قاعدة الموردين ومنتجاتهم لعملائهم الذين يبحثون عن القيمة والتنوع، بما يحقق الرضا التام. وقال الجناحي، إن المؤسسة تسعى إلى تذليل العقبات لأعضائها ورفع مستوى الإنتاجية لمشروعاتهم.

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Tags:حرة عجمانشراكةمحمد بن راشد لتنمية المشاريع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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