شراكة استراتيجية بين “دافزا” و”منطقة التجارة الحرة في نانشا” الصينية

وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) مذكرة تفاهم مع «منطقة التجارة الحرة في نانشا»، التابعة لـ «منطقة التجارة الحرة في قوانغدونغ»، في سبيل تعزيز التعاون المشترك مع الصين بحضور هي زهونغيو، نائب محافظ غواندونغ، وسينغ جيانرونغ، المدير العام لدائرة التجارة في غواندوغ.

وجاء ذلك خلال أعمال «قمة الشركات متعددة الجنسية»، التي استضافتها «منطقة التجارة الحرة في قوانغدونغ» تحت شعار «قواعد جديدة، مفاهيم جديدة، فرص جديدة: إنشاء منطقة التجارة الحرة في قوانغدونغ وتطور الشركات متعددة الجنسية».

وشهدت القمة حضوراً لافتاً من كبار ممثلي حكومة غواندونغ والمديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسية مثل «تويوتا»، «إيتون»، «لوريال» وغيرها من كبرى الشركات.

وتم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية من قبل ناصر المدني، مساعد المدير العام في «دافزا»، وبان يوزهانغ، مدير عام مكتب الشؤون العامة لـ «منطقة التجارة الحرة في قوانغدونغ» وكبير الاقتصاديين في اللجنة الإدارية لـ «منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في نانشا»، بحضور آمنة لوتاه، مساعد المدير العام لقطاع المالية والعمليات التجارية في «دافزا»، ونخبة من المديرين التنفيذيين المشاركين في القمة وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

توسيع التبادل

وبموجب الاتفاقية ستتعاون «دافزا» و«منطقة التجارة الحرة في نانشا» في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتمهد مذكرة التفاهم مع «منطقة التجارة الحرة في نانشا» الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الطرفين، باعتبارها نقلة نوعية مهمة على صعيد تعزيز حضور «دافزا» كلاعب محوري في ترجمة أهداف مبادرة «الحزام والطريق» والمتمحورة حول تعزيز الحوار والتواصل والمبادلات التجارية بيـــن الأسواق العالمية عبر إعادة الحياة لـ 5 من الطرق القديمة في وسط وغرب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

جولة ميدانية

وعقب اختتام مراسم توقيع مذكرة التفاهم، قام وفد «دافزا» بجولة ميدانية في «منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في نانشا»، جرى خلالها الاطلاع على منفذ نانشا البحري والإطلاع على أبرز الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الميناء وخططه التوسعية ودوره الاستراتيجي في دعم مبادرة الحكومة الصينية «الحزام والطريق».

كما تم زيارة متحف معبر اللؤلؤ «بيرل باي» وهو متحف نانشا المستقبل الذي يجسد «خطة نانشا 2025» لتصبح منطقة محورية في «طريق الحرير» عبر منافذها التجارية والبنية التحتية المبتكرة وتطلعاتها الطموحة ولا سيما لما تمتلكه نانشا من ميزات جغرافية.

وتشتمل قائـــمة أبرز الشــركات الصينية المتواجدة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي على «سي.إن.أو.أو.سي» و«كوسل ميدل إيست» و«سينوشيم كوربوريشن» و«خطوط جنوب الصين الجوية».

انطلاقة قوية

تمثل الشراكة الجديدة انطلاقة قوية باتجاه تعزيز مكامن القوة لدى «دافزا» باعتبارها شريكاً تجارياً واقتصادياً فاعلاً لمجتمع الأعمال والاستثمار العالمي والآسيوي والصيني على وجه الخصوص. وسيكون للتعاون الثنائي تأثير إيجابي لافت على صعيد دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأسواق الآسيوية والدولية، الأمر الذي ينسجم مع مساعي دافزا التوسعية.

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