شاب فى 14 من عمره يبهر العالم بجمال دبي

يوم بعد يوم تثبت الامارات أنها عاصمة الابداع، حيث أن الطبيعة الساحرة لشواطئ دبي مصدر الهام للكثيرين ،ومن هذا المنطلق قام شاب فى 14 من عمره بتصوير فيديو لمدينة الجمال والفخامة، أبهر به العالم ،وقد تضمن الفيديو رحلة مكوكية طافت بأهم معالم دبى، بدءا من شواطئها وأبراجها العالية ، حتى أهم معالمها ومنشآتها السياحية الجميلة، وفيللاتها البيضاء المبهرة .

مصور الفيديو شاب اسمه كريستوفير كليتا أمتلك ناصية الابداع الفنى ، من خلال عين سينمائية لماحة ،جمع بها أكثر من عشرين مشهدا خلابا يتم عرضها بسلاسة فى بضع دقائق ، مما يفتح باب الأمل والطموح أمام الشباب لاثبات الذات.

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