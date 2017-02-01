سيمنس تضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى في مشروع الكهرباء بمصر

قالت شركة سيمنس، الثلاثاء، إنها تجاوزت الأهداف التي تعهدت بها في مشروع كهرباء عملاق في مصر، الذي تصل تكلفته إلى نحو 8 مليارات يورو.

وكشفت الشركة الألمانية أنها وضعت اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من مشروعها العملاق، الرامي إلى إنتاج الكهرباء لأكثر من 45 مليون مصري.

وقالت سيمنس، في بيان، إنها تخطت هدف زيادة قدرة شبكة الكهرباء المصرية 4.4 غيغاوات، حيث انتهت من توصيل 4.8 غيغاوات.

وتنفذ الشركة أكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالمنطقة العربية في مصر، إذ تعمل في مصانعها بألمانيا على إعداد توربينات الغاز التي ستعمل في إنتاج الكهرباء.