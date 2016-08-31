سيفن تايدز تستعرض مشروع ديوكس دبي

أعلنت شركة “سيفن تايدز” المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال والذي سيقام خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بهدف تسليط الضوء على مشروع “ديوكس دبي” الذي يمثل أحدث إضافة لمحفظتها الفاخرة في قطاع الضيافة والعقارات.

وستتاح الفرصة أمام زوار جناح “سيفن تايدز” للتواصل مع العديد من المدراء التنفيذيين للحصول على المزيد من المعلومات حول مجموعة المشاريع السكنية الفاخرة في نخلة جميرا، وخاصة أن مشروع أنانتارا ريزدنس للشقق الفندقية ومشروع ديوكس دبي للشقق الفندقية قد اقتربا من بيع كافة الوحدات السكنية.

ويُعد فندق ديوكس دبي من فئة الخمس نجوم أول فندق لعلامة ديوكس كوليكشن العالمية خارج المملكة المتحدة، بعد أن كان فندق ديوكس لندن من أهم المقاصد السياحية للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يسهم الفندق الجديد بإضفاء طابع بريطاني أصيل على مشهد قطاع الضيافة في مدينة دبي، وسيضم 279 غرفة فندقية و227 شقة استوديو وشقة بغرفة نوم واحدة سوف تتم إدارتها من قبل الفندق.

وتشير التقارير إلى أن هذا المشروع الرائد الذي يقع على جذع نخلة جميرا قد اكتمل الآن بنسبة تبلغ أكثر من 83٪ وفق الموعد المحدد للتسليم في الربع الرابع من العام 2016.

ومن المقرر أن يتم توصيل خدمات الكهرباء والمياه والتبريد في بداية شهر سبتمبر مع اكتمال أعمال الحفريات والأساسات والأعمال الإنشائية، فيما وصلت نسبة اكتمال أعمال التكييف والكهرباء والسباكة وأنظمة السلامة والوقاية من الحرائق إلى 80٪. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الانتهاء من 90٪ من أعمال الجدران الداخلية والإكساء، ونحو 60٪ من الشرفات، فيما تبلغ نسبة اكتمال أعمال التشطيبات العامة نحو 50٪.

وبهذا السياق قال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة “سيفن تايدز”: “أصبح المشروع الآن بحالة شبه مكتملة تعكس طابعه الشخصي والفريد، ويمثل هذا المبنى إنجازاً مهماً بالنسبة لنا مع بدء العد التنازلي لتسليمه في نهاية هذا العام”.

وأضاف بالقول: “ساهم الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والاستثمار المخطط بالتصميم الداخلي في فندق ديوكس دبي في تطوير مشروع مميز للغاية يجسد التزام ’سيفن تايدز‘ بتوفير أعلى مستويات الفخامة والجودة. وستباع الوحدات السكنية بنظام التملك الحر وستكون مفروشة بالكامل وتحت إدارة فريق ديوكس على مدار الساعة. وتوفر الخيارات المتنوعة التي تشمل الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة فرصة استثمارية ممتازة مع ضمان عائد على الاستثمار بنسبة 10٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس الأولى”.

ويضم مشروع ديوكس دبي 185 استوديو تتراوح مساحتها بين 286-652 قدم مربع و42 شقة بغرفة نوم واحدة تتراوح مساحتها بين 782-834 قدم مربع توفر مساحات واسعة تتسم بالتصميم الرائع والمفروشات الفاخرة والخزائن الجدارية والحمامات الداخلية الأنيقة بالإضافة إلى اعتماد أحدث تقنيات المنازل الذكية والمطابخ المصممة حسب الطلب والمجهزة بأحدث الأجهزة المنزلية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأحدث المرافق الترفيهية التي تتضمن شاطئاً خاصاً وحوض سباحة داخلي وحوض سباحة في الهواء الطلق بالإضافة إلى صالة رياضية حديثة إلى جانب سبعة خيارات من المطاعم وأماكن الترفيه التي تشمل مطعم (GBR) ذو الطابع البريطاني والذي سيقدم تحت إشراف الشيف التنفيذي مارتن كاهيل مجموعة متنوعة من المأكولات، وذلك بالإضافة إلى مطعم (Khyber) للمأكولات الهندية الشمالية.

وقد شهد مشروع ديوكس دبي للشقق الفندقية طلباً قوياً منذ انطلاقه في عام 2015 مع وصول نسبة المبيعات إلى 89٪ حتى الآن لشقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة البالغ عددها الإجمالي 227 شقة، فيما يبلغ عدد المتوافر منها في الوقت الحالي 23 وحدة فقط، وتبدأ الأسعار من 204,0000 درهم. وشهد المشروع الآخر لـ “سيفن تايدز” في نخلة جميرا أيضاً وهو مشروع أنانتارا ريزدنس للشقق الفندقية نجاحاً مماثلاً مع وصول نسبة المبيعات في البرجين الشمالي والجنوبي إلى 79٪.

وتتميز هذه الخيارات بجاذبيتها للمستثمرين كمسكن أساسي أو ثانوي وتشمل الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم والتي تتراوح مساحتها ما بين 1158 إلى 9500 قدم مربع وبأسعار تبدأ من 2.7 مليون درهم. بالإضافة إلى شقق البنتهاوس بخيارات 2-4 غرف نوم، تبلغ مساحتها بين 7,468 و13,478 قدم مربع مع إطلالات بانورامية مذهلة وأحواض سباحة خاصة وشرفات واسعة. وتقع بالقرب من مرافق الفندق التي تشمل صالة رياضية واسعة تبلغ مساحتها 4,000 قدم مربع بالإضافة إلى منطقة تبلغ مساحتها 110,000 قدم مربع من المسابح الرائعة التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها وستة خيارات راقية من المطاعم وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى سبا أنانتارا والشاطئ الرملي الأبيض الخاص.

وأكد عبدالله بن سليم أهمية المشاركة في هذا المعرض الرائد بالقول: “يمثل معرض سيتي سكيب منصة مثالية للتواصل وجهاً لوجه مع العملاء والمستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم واطلاعهم على الفرص التي نوفرها والمعدلات المرتفعة للعائد على الاستثمار ومزايا نمط الحياة التي توفرها مشاريع سيفن تايدز”.

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