سويسرا تفرض غرامة على “جي.بي.مورغان”بـ33 مليون دولار

فرضت سويسرا غرامات على مجموعة من البنوك الأوروبية والأمريكية من بينها جي.بي.مورغان لانتهاك قواعد تتعلق بأسعار الفائدة بين البنوك.

وقالت المفوضية السويسرية للمنافسة إنها فرضت غرامة على البنك الأمريكي تقدر بنحو 33.9 مليون فرنك سويسري أي ما يوازي 32.9 مليون دولار.

وخلصت المفوضية إلى أن البنك الأمريكي تعاون مع بنك “رويال أوف سكوتلاند” في الفترة ما بين مارس/ آذار 2008 ويوليو / تموز 2009 بهدف التأثير على قيمة الفرنك من خلال تحديد أسعار غير واقعية لـ”الليبور” بين البنوك.

ومن بين البنوك الأخرى التي فرضت عليها غرامة بنك باركليز البريطاني بنحو 29.8 مليون فرنك.