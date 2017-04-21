“سوني” ترفع توقعاتها للدخل التشغيلي لعام 2017

رفعت سوني توقعاتها للدخل التشغيلي في العام المالي 2017 بنحو 19 %، كما عززت توقعاتها للإيرادات قبل الضرائب بحوالي 28%، مع التحسن المتوقع في جميع وحدات الأعمال التجارية اليابانية تقريبا.

وفي حين ظلت توقعات إيرادات المبيعات والتشغيل للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار، دون تغييرعن تقديرات فبراير/شباط، بينما عدلت الإيرادات التشغيلية الموحدة بنسبة 18.8% لتصل إلى 285 مليار ين، مع انخفاض بنسبة 3.1 % على أساس سنوي.

وأرجعت سوني رفع توقعاتها إلى التحسن المتوقع في جميع القطاعات خارج نشاطها التجميعي وذلك بفضل انخفاض الإهلاك المتوقع وانخفاض التكاليف في قطاعات الخدمات المالية وأشباه الموصلات وغيرها.

كما ارتفعت الإيرادات المتوقعة قبل ضريبة الدخل بنسبة 27.6 % لتصل إلى 250 مليار ين ياباني، مما يعكس انخفاضا بنسبة 17.9 % عن عام 2016، وأدى ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل العائد إلى المساهمين بنسبة 180.8%، ليصل إلى 73 مليار ين، بانخفاض قدره 50.6 % على أساس سنوي.

ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للسنة المالية 2017 لشركة “سوني” في 28 أبريل/نيسان الجاري.

وأغلق سهم الشركة المدرجة فى بورصة طوكيو اليوم على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة عند 3.592 ين.