سوق مسقط يواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي بـ 36 نقطة مغلقاً عند مستوى 5735 نقطة ( – 0.63 % )، ليسجل أدنى مستوى له منذ إبريل 2016، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 4.55 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 22 شركة على استقرار ، في حين أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع ، بينما أغلقت أسهم 10 شركات على ارتفاع.

تراجع سهم ” ريسوت للإسمنت ” بنسبة 2.3 % مغلقاً عند مستوى 1.485 ريال ، تبعه سهم ” الباطنة للتنمية والاستثمار” بنسبة 2.2 % عند 0.090 ريال ، وسهم ” البنك الأهلي ” بنسبة 2.1 % عند 0.186 ريال ، ومن ثم سهم ” البنك الوطني العماني ” بنسبة 2 % عند 0.245 ريال ، وسهم ” أومنفيست ” بنسبة 1.8 % عند 0.548 ريال.

وعلى الجانب الآخر ارتفع سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 1.7 % عند 0.061 ريال ، تلاه سهم ” بنك العز الإسلامي ” 1.6 % عند 0.065 ريال ، وسهم ” الحسن الهندسية ” بنسبة 1.4 % عند 0.074 ريال ، ومن ثم سهم ” الجزيرة للمنتجات الحديدية ” بنسبة 1.3 % عند 0.237 ريال ، وسهم ” الأنوار القابضة ” بنسبة 1.1 % عند 0.188 ريال.

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