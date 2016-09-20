سوق مسقط يواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق عند مستوى 5752 نقطة ( – 11) نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 1.4 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع، بينما أغلقت أسهم 3 شركات على ارتفاع.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “تأجير للتمويل” بنسبة 2.54 % مغلقاً عند 0.115 ريال، وسهم “ظفار الدولية للتنمية” بنسبة 2.50 % مغلقاً عند 0.390 ريال، يليه سهم “الشرقية للاستثمار” بنسبة 2.29 % عند 0.128 ريال، وسهم “إسمنت عمان” بنسبة 1.70 % مغلقاً عند 0.462 ريال.

في المقابل ارتفع سهم “المتحدة للتمويل” بنسبة 1.94 % مغلقاً عند 0.158 ريال، تبعه سهم “الأسماك العمانية” بنسبة 1.64 % مغلقاً عند 0.062 ريال، وسهم “فولتامب للطاقة” مغلقاً عند 0.454 ريال بنسبة 0.89 %.

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