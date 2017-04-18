سوق مسقط يواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.30 % عند مستوى 5528 نقطة ( – 16 نقطة ) ، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 2.74 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 16 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 15 شركة على انخفاض ، بينما أغلقت أسهم 7 شركات بمكاسب.

على صعيد الأسهم ، تراجع سهم ” العنقاء للطاقة ” بنسبة 3 %عند 0.130 ريال ، تلاه سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 2.8 % عند 0.141 ريال ، وسهم ” العمانية للاتصالات ” بنسبة 2.3 % عند 1.305 ريال .

في المقابل ، ارتفع سهم ” الحسن الهندسية ” بنسبة 1.9 % عند 0.053 ريال ، تبعه سهم ” مؤسسة خدمات الموانئ ” بنسبة 1.4 % عند 0.223 ريال ، وسهم ” المطاحن العمانية ” بنسبة 0.9 % عند 0.908 ريال ، ومن ثم سهم ” بنك صحار ” بنسبة 0.7 % عند 0.143 ريال ، وسهم ” بنك مسقط ” بنسبة 0.5 % عند 0.406 ريال .