سوق مسقط يواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بنحو 30 نقطة مغلقاً عند مستوى 5780 نقطة( – 0.51 % )، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا 3.11 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم تراجع غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع ، في حين أغلقت أسهم 11 شركة على استقرار، بينما أغلقت أسهم 4 شركات بمكاسب.

أما على صعيد الأسهم فقد تصدر سهم ” الأسماك العمانية ” الأسهم المتراجعة بنسبة 3.2 % عند 0.060 ريال ، تلاه سهم ” أريد ” بنسبة 2.2 % عند 0.720 ريال ، وسهم ” الأنوار القابضة ” بنسبة 2.1 % عند 0.186 ريال ، ومن ثم سهم ” جلفار للهندسة والمقاولات ” بنسبة 1.9 % عند 0.104 ريال.

وفي الجهة المقابلة ارتفع سهم ” الباطنة للتنمية والاستثمار” بنسبة 2.3 % عند 0.091 ريال، و سهم ” الأنوار لبلاط السيراميك ” بنسبة 0.9 % عند مستوى 0.216 ريال ، وسهم ” المطاحن العمانية ” بنسبة 0.6 % عند 0.632 ريال.

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