سوق مسقط يواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.36 % مغلقاً عند مستوى 5769 نقطة ( + 21 نقطة )، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 2.34 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على استقرار ، في حين أغلقت أسهم 13 شركة على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم 4 شركات على تراجع .

وشهدت جلسة اليم ارتفاع سهم ” أومنفيست ” بنسبة 1.82 % مغلقاً عند 0.558 ريال، وسهم ” الجزيرة للخدمات ” بنسبة 1.60 % مغلقاً عند 0.191 ريال، يليه سهم ” بنك صحار ” بنسبة 1.15 % مغلقاً عند 0.176 ريال، وسهم ” جلفار للهندسة والمقالاوت ” مغلقاً عند 0.105 ريال بنسبة 0.96 %.

في المقابل تراجع سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 1.64 % ليغلق عند 0.060 ريال، تبعه سهم ” بنك العز الإسلامي ” بنسبة 1.54 % مغلقاً عند 0.064 ريال، ومن ثم سهم ” المدينة تكافل ” بنسبة 1.39 % مغلقاً عند 0.071 ريال.

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