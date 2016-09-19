سوق مسقط : ينهي تعاملات اليوم على تراجع 0.28 %

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات اليوم على تراجع، بنسبة 0.28 % عند مستوى 5763 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 2.06 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 5 شركات على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم 17 شركات على انخفاض.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم “المتحدة للتمويل” بنسبة 3.33 % مغلقاً عند 0.155 ريال، تبعه سهم “الجزيرة للخدمات” بنسبة 0.99 % مغلقاً عند 0.205 ريال، وسهم “عمان للاستثمارات و التمويل” بنسبة 0.51 % مغلقاً عند 0.199 ريال، وسهم “السوادي للطاقة” بنسبة 0.50 % عند 0.200 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “صناعة مواد البناء” بنسبة 3.23 % مغلقاً عند 0.030 ريال، يليه سهم “العنقاء للطاقة” بنسبة 2.68 % مغلقاً عند 0.145 ريال، وسهم “الخليجية العامة للاستثمارات” بنسبة 1.68 % مغلقاً عند 0.117 ريال، ومن ثم سهم “بنك العز الإسلامي” مغلقاً عند 0.064 ريال بنسبة 1.54 %، وسهم “أومنفسيت” بنسبة 1.44 % عند 0.548 ريال.

تعليقات

comments