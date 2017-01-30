سوق مسقط ينهي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.21 %

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات اليوم على تراجع حيث أغلق المؤشر عند مستوى 5751 نقطة بنسبة 0.21 % (- 12 نقطة ) وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 1.67 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم تراجع غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على تراجع، في حين أغلقت أسهم 5 شركات على ارتفاع، بينما استقرت أسهم 19 شركة.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “صناعة مواد البناء” بنسبة 5.26 % مغلقاً عند 0.036 فلس، يليه سهم “عمان والإمارات القابضة” بنسبة 4.08 % مغلقاً عند 0.141 ريال، وسهم “بنك اتش اس بي سي عمان” بنسبة 2.40 % مغلقاً عند 0.122 ريال.

في المقابل ارتفع سهم “البنك الأهلي” بنسبة 1.04 % مغلقاً عند 0.194 ريال، تبعه سهم “أكوا باور بركاء” بنسبة 0.56 % مغلقاً عند 0.716 ريال، وسهم “الباطنة للطاقة” بـ 0.54 % عند 0.187 ريال، ومن ثم سهم “بنك ظفار” مغلقا عند 0.256 ريال بنسبة 0.39 %.