سوق مسقط ينهي تعاملات الأسبوع على تراجع 0.24 %

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية آخر تعاملات الأسبوع على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي بـ 14 نقطة مغلقاً عند مستوى 5751 نقطة (- 0.24 % ) وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 4.78 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 16 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 16 شركة على انخفاض، بينما أغلقت أسهم 12 شركة على ارتفاع.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم “صناعة مواد البناء” بنسبة 8.57 % مغلقاً عند 0.038 ريال، وسهم “تأجير للتمويل” بنسبة 8 % مغلقاً عند 0.135 ريال، وذلك عقب توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13 % من رأس المال.

كما ارتفع سهم “مسقط للتمويل” بنسبة 3.15 % مغلقاً عند 0.131 ريال، وسهم “البنك الوطني العماني” بنسبة 1.25 % ليغلق عند0.244 ريال، وكان مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10 % .

في المقابل تراجع سهم “بنك اتش اس بي سي” بنسبة 3.08 % مغلقاً عند 0.126 ريال، تبعه سهم “جلفار للهندسة” بنسبة 2.27 % ليغلق عند 0.086 ريال، ومن ثم سهم “الأسماك العمانية” مغلقاً عند 0.102 ريال بنسبة 1.92 %.