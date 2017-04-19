سوق مسقط ينهي تداولات اليوم على تراجع 17 نقطة

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولات اليوم على تراجع بمقدار 17 نقطة مغلقاً عند مستوى 5511 نقطة (- 0.31 % ) مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 4.13 مليون ريال .

وشهدت جلسة اليوم تراجع غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع، في حين أغلقت أسهم 13 شركة على استقرار، بينما أغلقت أسهم 11 شركة بمكاسب.

على صعيد الأسهم،تراجع سهم ” الجزيرة للخدمات ” بنسبة 2.4 % عند 0.161 ريال، تلاه سهم ” الأنوار لبلاط السيراميك ” بنسبة 2.1 % عند 0.143 ريال، وسهما ” العمانية للاتصالات ” و” أومنفيست ” بنسبة 1.5 % عند 1.285 ريال للأول، و0.522 ريال للثاني، ومن ثم سهم ” جلفار للهندسة والمقاولات ” بنسبة 1.2 % عند 0.080 ريال، وسهم ” بنك نزوى ” بنسبة 1.1 % عند 0.092 ريال، كما تراجع سهم ” بنك مسقط ” بنسبة 0.5 % عند 0.404 ريال.

من جهة أخرى، ارتفع سهم ” السوادي للطاقة ” بنسبة 2.2 % عند 0.184 ريال، تبعه سهم ” الحسن الهندسية ” بنسبة 1.9 % عند 0.054 ريال، وسهما ” مؤسسة خدمات الموانئ ” و” المطاحن العمانية ” بنسبة 1.8 % عند 0.227 ريال، و0.924 ريال على التوالي، ومن ثم سهم ” العنقاء للطاقة ” بنسبة 1.5 % عند 0.132 ريال.