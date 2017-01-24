سوق مسقط ينهي التعاملات على تراجع طفيف

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات اليوم على تراجع طفيف بـ 4 نقاط مغلقاً عند مستوى 5766 نقطة (- 0.06% ) وسط تداولات بلغت إجمالاً 3.14 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 18 شركة على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم 9 شركات على تراجع.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم “الأسماك العمانية” بـ 4 % مغلقاً عند 0.104 فلساً، تبعه سهم “صناعة مواد البناء” بنسبة 3.23 % مغلقاً عند 0.032 ريال، وسهم “سيمبكورب صلالة” بنسبة 1.67 % مغلقاً عند 0.244 ريال.

في المقابل تراجع سهم “الحسن الهندسية” بنسبة 4 % مغلقاً عند 0.048 ريال، وسهم “العنقاء للطاقة” بنسبة 3.33 % عند 0.145 ريال، يليه سهم “البنك الوطني العماني” بنسبة 0.82 % ليغلق عند 0.242 ريال، وسهم “أُريدُ” مغلقاً عند 0.620 ريال بنسبة 0.64 %.