سوق مسقط ينهي أخر جلسات الأسبوع على تراجع

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أخر تعاملات الأسبوع على تراجع ، بنسبة 0.09 % عند مستوى 5778 نقطة ( – 5 نقطة )، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 3.44 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 26 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 9 شركات على انخفاض، بينما أغلقت أسهم 8 شركات على ارتفاع.

وشهدت جلسة اليوم تراجع سهم ” النهضة للخدمات ” بنسبة 4.80 % مغلقاً عند 0.238 ريال، يليه سهم ” صناعة الكابلات العمانية ” بنسبة 4.21 % مغلقاً عند 1.705 ريال، وسهم ” بنك صحار ” بنسبة 1.12 % مغلقاً عند 0.177 ريال، و من ثم سهم ” الأنوار لبلاط السيراميك ” مغلقاً عند 0.208 ريال بنسبة 0.95 %.

في المقابل ارتفاع سهم ” البنك الأهلي ” بنسبة 2.72 % مغلقاً عند 0.189 ريال، وسهم ” الجزيرة للخدمات ” بنسبة 2.08 % مغلقاً عند 0.196 ريال، تبعهما سهم ” سيمبكورب صلالة ” بنسبة 2.08 % عند 0.245 ريال وسهم ” الشرقية للاستثمار ” بنسبة 0.76 % مغلقاً عند 0.132 ريال.

تعليقات

comments