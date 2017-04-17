سوق مسقط يفقد 6 نقاط فى ختام التعاملات

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولات اليوم على تراجع طفيف بمقدار 6 نقاط مغلقاً عند مستوى 5544 نقطة ( – 0.11 % ) ، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 2.56 مليون ريال .

وشهدت جلسة اليوم تراجع غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع ، في حين أغلقت أسهم 10 شركات على استقرار ، بينما أغلقت أسهم 9 شركات بمكاسب.

على صعيد الأسهم ، تراجع سهم ” صناعة مواد البناء ” بنسبة 3.2 % عند 0.030 ريال ، تلاه سهم ” العنقاء للطاقة ” بنسبة 2.9 % عند 0.134 ريال ، وسهم ” جلفار للهندسة والمقاولات ” بنسبة 2.4 % عند 0.082 ريال ، ومن ثم سهم ” السوادي للطاقة ” بنسبة 2.2 % عند 0.180 ريال ، وسهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 2 % عند 0.145 ريال.

في الجهة المقابلة ، ارتفع سهم ” البنك الوطني العماني ” بنسبة 1.3 % عند 0.229 ريال ، تبعه سهم ” أومنفيست ” بنسبة 1.2 % عند 0.530 ريال ، وسهم ” بنك نزوى ” بنسبة 1.1 % عند 0.093 ريال ، كما ارتفع سهم ” بنك مسقط ” بنسبة 0.5 % عند 0.404 ريال .