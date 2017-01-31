سوق مسقط يغلق مرتفعاً بنسبة 0.4 %

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43 % عند مستوى 5776 نقطة (+ 25 نقطة ) وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 2.48 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على ارتفاع، في حين أغلقت أسهم 11 شركة على تراجع، بينما استقرت أسهم 12 شركة.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم “الحسن الهندسية” بنسبة 6.12 % مغلقاً عند 0.052 ريال، وسهم “المطاحن العمانية” بنسبة 2.56 % مغلقاً عند 0.800 ريال، تبعه سهم “ريسوت للاسمنت ” بنسبة 2.43 % مغلقا عند 1.475 ريال.

كما ارتفع سهم “النهضة للخدمات بنسبة 2.33 % مغلقاً عند 0.220 ريال، وسهم “مسقط للتمويل” بنسبة 2.31 % عند 0.133 ريال، وسهم “بنك اتش اس بي سي” بنسبة 1.64 % مغلقاً عند 0.124 ريال.

في المقابل تراجع سهم “بنك العز الإسلامي” بنسبة 2.94 % مغلقاً عند 0.066 ريال ، وسهم “الشرقية للاستثمار” بنسبة 2.14 % مغلقاً 0.137 ريال، وسهم “تأجير للتمويل” مغلقاً عند 0.132 ريال بنسبة 1.49 % .