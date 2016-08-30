سوق مسقط يغلق متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي بمقدار 8 نقاط مغلقاً عند مستوى 5771 نقطة (- 0.14 % )، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 2.25 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 25 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 16 شركة على تراجع، بينما أغلقت أسهم 4 شركات بمكاسب.

وعلى صعيد الأسهم فقد تراجع سهم ” صحار للطاقة ” بنسبة 5.5 % عند 0.258 ريال، تبعه سهم ” صناعة مواد البناء ” بنسبة 3.1 % عند 0.031 ريال، وسهم ” الجزيرة للمنتجات الحديدية ” بنسبة 2.1 % عند 0.234 ريال، ومن ثم سهم ” مسقط للتمويل ” بنسبة 1.6 % عند 0.120 ريال.

وفي المقابل، ارتفع سهم ” أومنفيست ” بنسبة 1.5 % مغلقاً عند مستوى 0.558 ريال، وسهم ” الباطنة للتنمية والاستثمار ” بنسبة 1.1 % عند 0.092 ريال، وسهم ” العنقاء للطاقة ” بنسبة 0.7 % عند 0.145 ريال.

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