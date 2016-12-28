سوق مسقط يغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في ختام تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بمقدار4 نقاط عند مستوى 5765 نقطة ( + 0.07 % ) ، مواصلاً بذلك ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 2.85 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 20 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 17 شركة على ارتفاع ، بينما أغلقت أسهم 11 شركة على تراجع.

أما على صعيد الأسهم، ارتفع سهم ” إسمنت عمان ” بنسبة 3 % عند 0.474 ريال، تلاه سهم ” صناعة الكابلات العمانية ” بنسبة 2.7 % عند 1.535 ريال، وسهم ” عمان للاستثمارات والتمويل ” بنسبة 2 % عند 0.204 ريال ، ومن ثم سهم ” تأجير للتمويل ” بنسبة 1.7 % عند 0.122 ريال ، كما ارتفع سهم ” بنك مسقط ” بنسبة 0.4 % عند 0.472 ريال.

في الجهة المقابلة، تراجع سهم ” المدينة للاستثمار ” بنسبة 1.8 % عند 0.056 ريال، تبعه سهم ” البنك الأهلي ” بنسبة 1.1 % عند 0.189 ريال، وسهما ” الجزيرة للخدمات ” و “ريسوت للإسمنت ” بنسبة 1 % عند 0.195 ريال للأول و1.465 ريال للثاني، ومن ثم سهم ” سيمكروب صلالة ” بنسبة 0.9 % عند 0.230 ريال ، وسهم ” العمانية للاتصالات ” بنسبة 0.7 % عند 1.515 ريال.