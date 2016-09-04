سوق مسقط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع 13 نقطة

افتتح مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.24 % مغلقاً عند مستوى 5728 نقطة ( + 13 نقطة )، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 1.65 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 18 شركة على استقرار ، في حين أغلقت أسهم 8 شركات على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم 3 شركات على انخفاض .

وشهدت جلسة اليوم تصدر سهم “الجزيرة للمنتجات الحديدية” الأسهم المرتفعة بنسبة 3.02 % مغلقاً عند 0.239 ريالاً، وسهم “بنك صحار” بنسبة 2.40 % مغلقاً عند 0.171 ريالاً، يليه سهم “ريسوت للأسمنت” بنسبة 1.71 % مغلقاً عند 1.490 ريالاً، وسهم “بنك نزوى” بنسبة 1.32 % عند 0.077 ريالاً .

في المقابل تراجع سهم “الأنوار لبلاط السيراميك” بنسبة 1.41 % ليغلق عند 0.210 ريالاً، تبعه سهم “العمانية للاتصالات” بنسبة 0.64 % مغلقاً عند 1.560 ريالاً، ومن ثم سهم “أسمنت عمان” مغلقاً عند 0.478 ريالاً بنسبة تراجع بلغت 0.42 % .

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