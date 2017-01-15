سوق مسقط يستهل أول تعاملات الأسبوع على تراجع

استهل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على تراجع بنحو 18 نقطة مغلقاً عند مستوى 5744 نقطة ( 0.32 % ) ، مواصلاً تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 2.88 ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 17 شركة على استقرار ، في حين أغلقت أسهم 13 شركة على ارتفاع ، بينما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.

على صعيد الأسهم ، تراجع سهم ” الأنوار لبلاط السيراميك ” بنسبة 7.2 % عند 0.167 ريال، وذلك عقب إعلانها عن تراجع أرباحها إلى 1.70 مليون ريال بنسبة74% بنهاية 2016 ، تلاه سهما ” جلفار للهندسة والمقاولات ” و ” بنك اتش اس بي سي عمان ” بنسبة 2.3 % عند 0.084 ريال للأول و 0.127 ريال للثاني، ومن ثم سهم ” البنك الوطني العماني ” بنسبة 1.2 % عند 0.241 ريال، كما تراجع سهم ” المها للسيراميك ” بنسبة 0.8 %، بعد إعلانها عن تراجع أرباحها إلى 2.09 مليون ريال بنسبة 13% بنهاية عام 2016.

في الجهة المقابلة، ارتفع سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 10 %عند 0.077 ، تبعه سهم ” الجزيرة للمنتجات الحديدية ” بنسبة 5.1 % عند 0.268 ريال،عقب إعلانها عن ارتفاع أرباحها إلى 4.60 مليون ريال بنهاية 2016، كما ارتفع سهم ” عمان والإمارات القابضة ” بنسبة 5.1 % عند 0.145 ، على أثر تحقيقها لأرباح قدرها 2.80 مليون ريال بنهاية 2016 .