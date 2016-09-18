سوق مسقط يستهل أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع

استهل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بنسبة 0.03 % عند مستوى 5779 نقطة، وسط تراجع قوي في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 1.33 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 5 شركات على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم 8 شركات على انخفاض.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم ” الجزيرة للخدمات ” بنسبة 3.57 % مغلقاً عند 0.203 ريال، يليه سهم ” عمان للتمويل والاستثمار” بنسبة 1.02 % مغلقاً عند 0.198 ريال، وسهم ” أريد ” بنسبة 0.55 % مغلقاً عند 0.728 ريال، ومن ثم سهم” البنك الأهلي العماني ” بنسبة 0.53 % عند 0.190 فلساً.

في المقابل تراجع سهم ” حديد الجزيرة ” بنسبة 2.51 % مغلقاً عند 0.233 ريال، وسهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 1.61 % مغلقاً عند 0.061 ريال، تبعه سهم ” صناعة الكابلات العمانية ” بنسبة 1.47 % مغلقاً عند 1.680 ريال، وسهم ” الأنوار القابضة ” مغلقاً عند 0.188 ريال بنسبة 1.05 %.

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