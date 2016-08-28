سوق مسقط يستهل أول تعاملات الأسبوع باللون الأحمر

استهل سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على تراجع بنحو 14 نقطة مغلقاً عند مستوى 5809 نقطة ( – 0.24 % )، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.46 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على استقرار في حين أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع ، بينما أغلقت أسهم 7 شركات بمكاسب.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم ” النهضة للخدمات ” بنسبة 2.7 % عند 0.250 ريال ، تبعه سهما ” الأنوار لبلاط السيراميك ” و ” بنك صحار ” بنسبة 1.8 % عند 0.214 ريال للأول ، 0.167 ريال للثاني ، ومن ثم سهم ” الحسن الهندسية ” بنسبة 1.3 % عند 0.074 ريال.

وفي المقابل ارتفع سهم ” البنك الأهلي ” بنسبة 2.7 % عند 0.190 ريال ، تلاه سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 1.6 % عند 0.062 ريال ، وسهم ” المطاحن العمانية ” بنسبة 0.6 % عند 0.628 ريال ، ومن ثم سهم ” الجزيرة للخدمات ” بنسبة 0.5 % عند 0.192 ريال ، وسهم ” المها للسيراميك ” بنسبة 0.4 % عند 0.482 ريال.

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