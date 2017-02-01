سوق مسقط يرتفع في ختام التعاملات

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30 % عند مستوى 5793 نقطة (+ 17 نقطة ) وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 5.20 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على ارتفاع، في حين أغلقت أسهم 6 شركات على تراجع، بينما استقرت أسهم 18 شركة.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم “جلفار للهندسة” بنسبة 7.14 % مغلقاً عند 0.090 ريال، وسهم “الأسماك العمانية” بنسبة 3.96 % مغلقاً عند 0.105 ريال، تبعه سهم “الشرقية للاستثمار” بنسبة 2.19 % مغلقا عند 0.140 ريال.

كما ارتفع سهم “عمان والامارات” بنسبة 2.16 % مغلقاً عند 0.142 ريال، وسهم “البنك الوطني” بنسبة 1.67 % عند 0.245 ريال، وسهم “بنك صحار” بنسبة 1.27 % مغلقاً عند 0.158 ريال.

في المقابل تراجع سهم “الجزيرة للخدمات” بنسبة 4.23% مغلقاً عند 0.181 ريال، وسهم “بنك مسقط” بنسبة 2.60 % مغلقاً 0.450 ريال، وسهم “الأنوار لبلاط السيراميك” مغلقاً عند 0.153 ريال بنسبة 1.92 %.

وتراجع سهم “مسقط للتمويل” بنسبة 1.50 % مغلقاً عند 0.131 ريال، يليه سهما “أريدو” و “عمانتل” بنسبة 0.64 % و 0.35 % على الترتيب عند 0.620 ريال للأول و 1.430 للثاني.