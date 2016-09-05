سوق مسقط يرتفع فى ختام التعاملات

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الارتفاع في تعاملات اليوم بنسبة 0.36 % مغلقاً عند مستوى 5749 نقطة ( + 21 نقطة )، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 1.52 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 17 شركة على استقرار ، في حين أغلقت أسهم 13 شركة على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم شركتين فقط على تراجع .

وعلى صعيد الأسهم تصدر سهم ” بنك صحار” الأسهم المرتفعة بنسبة 1.75 % مغلقاً عند 0.174 ريال، يليه سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 1.67 % مغلقاً عند 0.061 ريال ،وتلاه سهم ” الشرقية للاستثمار ” بنسبة 1.55 % ليغلق عند 0.131 ريال، من ثم سهم ” بنك مسقط ” بنسبة 1.1 % ليغلق عند 0.384 ريال .

في المقابل تراجع سهم ” البنك الأهلي ” بنسبة 1.08 % مغلقاً عند 0.184 ريال، تبعه سهم ” العمانية المتحدة للتأمين ” بنسبة 1.05 % ليغلق عند 0.282 ريال .

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