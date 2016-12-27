سوق مسقط يرتفع بنسبة 0.59 % بختام التداولات

عاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في ختام تعاملات اليوم للارتفاع بنسبة 0.59 % مغلقاً عند مستوى 5761 نقطة ( + 34 نقطة ) ، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 3.14 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 15 شركة بمكاسب، بينما أغلقت أسهم 9 شركات على تراجع.

تصدر سهم ” بنك مسقط ” الأسهم المرتفعة بنسبة 3.5 % عند 0.470 ريال، تلاه سهم ” عمان والإمارات القابضة ” بنسبة 2.3 % عند 0.133 ريال، وسهم ” المها لتسويق المنتجات النفطية ” بنسبة 2.1 % عند 1.470 ريال، ومن ثم سهم ” بنك اتش اس بي سي عمان ” بنسبة 1.7 % عند 0.120 ريال ، كما ارتفع سهم ” العمانية للاتصالات ” بنسبة 0.7 % عند 1.525 ريال.

على الجانب الآخر ، تراجع سهم ” سيمكروب صلالة ” بنسبة 1.3 % عند 0.232 ريال، تبعه سهما ” البنك الأهلي ” و ” جلفار للهندسة والمقاولات ” بنسبة 1 % عند 0.191 ريال للأول و0.095 ريال للثاني ، ومن ثم سهما ” الشرقية للاستثمار القابضة ” و” العنقاء للطاقة ” بنسبة 0.7 % عند 0.139 ريال و 0.146 ريال على التوالي.