سوق مسقط يرتفع بمقدار 44 نقطة فى ختام التعاملات

أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في ختام تعاملات اليوم على ارتفاع بمقدار 44 نقطة مغلقاً عند مستوى 5510 نقاط ( + 0.8 % ) ، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 3.57 مليون ريال .

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 18 شركة على استقرار ، في حين أغلقت أسهم 17 شركة بمكاسب ، بينما أغلقت أسهم شركتين فقط على تراجع.

أما على صعيد الأسهم ، ارتفع سهم ” الجزيرة للمنتجات الحديدية ” بنسبة 5.8 % عند 0.254 ريال ، تلاه سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 5.3 % عند 0.139 ريال ، وسهم ” عمان والإمارات القابضة ” بنسبة 3.6 % عند 0.116 ريال ، ومن ثم سهم ” بنك صحار ” بنسبة 3.5 % عند 0.150 ريال ، وسهم ” العنقاء للطاقة ” بنسبة 3 % عند 0.139 ريال ، كذلك سهم ” الأنوار لبلاط السيراميك ” بنسبة 2.1 % عند 0.145 ريال ، كما ارتفع سهم ” العمانية للاتصالات ” بنسبة 0.8 % عند 1.305 ريال ، وسهم ” بنك مسقط ” بنسبة 0.5 % عند 0.400 ريال .

في الجهة المقابلة ، تراجع سهم ” صناعة مواد البناء ” بنسبة 6.7 % عند 0.028 ريال ، وسهم ” المها للسيراميك ” بنسبة 0.5 % عند 0.398 ريال .