سوق مسقط يرتفع بمستهل تعاملات الأسبوع بدعم قطاع البنوك

share on:

استهل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من القطاع البنكي حيث أغلق المؤشر عند مستوى 5763 نقطة بنسبة 0.22 % (+ 12 نقطة ) وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 1.67 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 11 شركة على انخفاض، بينما أغلقت أسهم 6 شركات على ارتفاع.

وشهدت جلسة اليوم تصدر سهم “الحسن الهندسية” بـنسبة 2.08 % مغلقاً عند 0.049 ريال، يليه سهم “بنك ظفار” بنسبة 1.59 % مغلقاً عند 0.255 ريال، وسهم “بنك صحار” بنسبة 1.27 % مغلقاً عند 0.159 ريال، وذلك عقب إعلان مجلس الإدارة عن توزيع 5 % أرباح نقدية و 10 % أسهم منحة عن عام 2016.

كما ارتفع سهم “البنك الأهلي” بنسبة 0.52 % مغلقاً عند 0.192 ريال، وسهم “بنك مسقط” بنسبة 0.43 % مغلقاً عند 0.466 ريال.

في المقابل تراجع سهم “الأنوار لبلاط السيراميك” بنسبة 2.53 % مغلقاً عند 0.154 ريال، تبعه سهم “الأسماك العمانية” بنسبة 1.96 % ليغلق عند 0.1 ريال، وسهم “المها للسيراميك” بنسبة 1.61 % ليغلق عند 0.488 ريال.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  السوق السعودي: 3صفقات خاصة بقيمة 63 مليون ريال
Tags:أٍسواقتداولمسقط
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

الأسواق الإماراتية تستهل تداولات الأسبوع باللون الأحمر

share
  • /

المؤشرات الكويتية ترتفع وسهم “زين” يسجل أعلى مستوى له منذ 2015

تباين المؤشرات الكويتية في نهاية تعاملات

بورصة قطر يختتم تعاملات الأسبوع على تراجع 0.4%

share on: