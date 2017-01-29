سوق مسقط يرتفع بمستهل تعاملات الأسبوع بدعم قطاع البنوك

استهل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من القطاع البنكي حيث أغلق المؤشر عند مستوى 5763 نقطة بنسبة 0.22 % (+ 12 نقطة ) وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 1.67 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 11 شركة على انخفاض، بينما أغلقت أسهم 6 شركات على ارتفاع.

وشهدت جلسة اليوم تصدر سهم “الحسن الهندسية” بـنسبة 2.08 % مغلقاً عند 0.049 ريال، يليه سهم “بنك ظفار” بنسبة 1.59 % مغلقاً عند 0.255 ريال، وسهم “بنك صحار” بنسبة 1.27 % مغلقاً عند 0.159 ريال، وذلك عقب إعلان مجلس الإدارة عن توزيع 5 % أرباح نقدية و 10 % أسهم منحة عن عام 2016.

كما ارتفع سهم “البنك الأهلي” بنسبة 0.52 % مغلقاً عند 0.192 ريال، وسهم “بنك مسقط” بنسبة 0.43 % مغلقاً عند 0.466 ريال.

في المقابل تراجع سهم “الأنوار لبلاط السيراميك” بنسبة 2.53 % مغلقاً عند 0.154 ريال، تبعه سهم “الأسماك العمانية” بنسبة 1.96 % ليغلق عند 0.1 ريال، وسهم “المها للسيراميك” بنسبة 1.61 % ليغلق عند 0.488 ريال.