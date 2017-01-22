سوق مسقط يرتفع بـ 0.29 % في مستهل تعاملات الأسبوع

استهل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 17 نقطة مغلقاً عند مستوى 5751 نقطة ( 0.29 % ) وسط تراجع في قيمة تداولات حيث بلغت إجمالياً 3.10 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 19 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 18 شركة على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم شركتين على انخفاض.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم ” الأسماك العمانية ” بـ 4.40 % مغلقاً عند 0.095 ريال، يليه سهم ” الأنوار لبلاط السيراميك ” بنسبة 3.18 % مغلقاً عند 0.1622 ريال، وسهم ” الجزيرة للخدمات ” بنسبة 2.63 % ليغلق عند 0.195 ريال.

كما ارتفع سهم ” بنك صحار ” بنسبة 2.56 % ليغلق عند 0.160 ريال، وسهم ” جلفار للهندسة ” بنسبة 2.47 % مغلقاً عند 0.087 ريال، وذلك عقب إعلان الشركة عن تراجع خسائرها السنوية بنسبة 80 %.

في المقابل تراجع سهم ” الجزيرة للمنتجات الحديدية ” بنسبة 0.75 % مغلقاً عند 0.265 ريال، وسهم ” عمانتيل ” مغلقاً عند 1.445 ريال بنسبة 0.34 %.