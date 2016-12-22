سوق مسقط يختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع

اختتم مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية آخر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بمقدار 8 نقاط مغلقاً عند مستوى 5737 نقطة ( + 0.15 % ) ، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 4.08 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 10 شركات على ارتفاع ، بينما أغلقت أسهم 9 شركات على تراجع.

على صعيد الأسهم ، ارتفع سهما ” بنك اتش اس بي سي عمان ” و ” الأسماك العمانية ” بنسبة 1.7 % عند 0.118 للأول، و 0.061 ريال للثاني، تبعهما سهم ” بنك نزوى ” بنسبة 1.2 % عند 0.082 ريال، كما ارتفع سهم ” بنك مسقط ” بنسبة 0.5 % عند 0.448 ريال.

في المقابل، تراجع سهم ” جلفار للهندسة والمقاولات ” بنسبة 3 % عند 0.097 ريال، تبعه سهم ” عمان للاستثمارات والتمويل ” بنسبة 2 % عند 0.200 ريال ، وسهم ” سيمكروب صلالة ” بنسبة 1.3 % عند 0.235 ريال، ومن ثم سهم ” الأنوار القابضة ” بنسبة 1 % عند 0.190 ريال.