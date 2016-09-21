سوق مسقط يتراجع بشكل طفيف للجلسة الثالثة

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه بشكل طفيف للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.03 % عند مستوى 5750 نقطة ( – 2) نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالياً 4.5 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 6 شركات على تراجع، بينما أغلقت أسهم 10 شركات على ارتفاع.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “تأجير للتمويل” بنسبة 1.74 % مغلقاً عند 0.113 ريال، تبعه سهم “الأسماك العمانية” بنسبة 1.61 % مغلقاً عند 0.061 ريال، وسهم “بنك صحار” بنسبة 1.14 % عند 0.174 ريال، ومن ثم سهم “أسمنت عمان” بنسبة 0.87 % مغلقاً عند 0.458 ريال.

في المقابل ارتفع سهم “مؤسسة خدمات الموانئ” بنسبة 10 % مغلقاً عند 0.242 ريال، وذلك عقب قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لمناقشة مقترح المجلس بحل المؤسسة، يليه سهم “عمان والإمارات” بنسبة 1.48 % مغلقاً عند 0.137 وسهم “العمانية المتحدة للتأمين” بنسبة 1.07 % مغلقاً عند 0.284 ريال وسهم “بنك اتش اس بي سي” مغلقاً عند 0.099 ريال بنسبة 1.02 %.

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