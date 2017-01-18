سوق مسقط ينهي تداولات على تراجع 16 نقطة

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولا تاليوم على تراجع بمقدار 16 نقطة مغلقاً عند مستوى 5721 نقطة ( – 0.29 %% )، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 5.53 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 21 شركة على استقرار، في حين أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع ، وأسهم 10 شركات بمكاسب.

أما على صعيد الأسهم ، تراجع سهم الأنوار لبلاط السيراميك ” بنسبة 3 % عند 0.160 ريال، تلاه سهم ” صحار للطاقة ” بنسبة 2.2 % عند 0.225 ريال، وسهم ” بنك صحار ” بنسبة 1.9 % عند 0.156 ريال، ومن ثم سهم ” تأجير للتمويل ” بنسبة 1.6 % عند 0.123 ريال ، وسهم ” البنك الأهلي ” بنسبة 1.1 % عند 0.188 ريال، كما تراجع سهم ” بنك مسقط ” بنسبة 0.9 % عند 0.466 ريال.

في الجهة المقابلة، ارتفع سهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 7.6 % عند 0.085 ريال، تبعه سهم ” فولتامب للطاقة ” بنسبة 2 % عند 0.508 ريال، وسهم ” النهضة للخدمات ” بنسبة 1.4 % عند 0.215 ريال، ومن ثم سهم ” أريد’ ” بنسبة 1.3 % عند 0.628 ريال.