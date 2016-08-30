سوق “دبي” يغلق مرتفعا 0.54%

عزز سوق دبي المالي من صعوده بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأسهمه القيادية.

وارتفع المؤشر العام اليوم 0.54%، رابحاً 18.9 نقطة، بالغاً 3513.20 نقطة، مستكملاً ارتفاعات الجلسة الماضية.

وتصدر قطاع السلع الارتفاعات بنحو 1.19% من خلال صعود سهم دبي باركس بـ1.21%، وزاد قطاع الاستثمار 0.7% بعد صعود سهم دبي للاستثمار 0.5%، وارتفع قطاع العقارات 0.7%، مع صعود سهم أرابتك 2.08%، وإعمار0.4%، وزاد قطاع البنوك 0.4% مع صعود سهم دبي الإسلامي 0.5%.

في المقابل، تراجع قطاع النقل 0.34% مع انخفاض سهم أرامكس 2.2%.

وارتفعت كميات التداول اليوم إلى 321.29 مليون سهم مقابل 150.9 مليون سهم بالجلسة السابقة، وصعدت القيم إلى 372 مليون درهم مقابل 295.26 مليون درهم بالجلسة السابقة.

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