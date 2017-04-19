سوق دبي يغلق مرتفعاً 11 %

صعد سهم أرابتك القابضة في سوق دبي المالي اليوم، بنسبة 11 % وأقفل عند 0.931 درهم، وبتداولات عالية فاقت 130 مليون سهم، بعد أنباء تواردت أمس عن عودة الشركة للربحية اعتبارا من الربع الأول المنصرم، نقلا عن الرئيس التنفيذي.

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.3 % عند مستوى 3506 نقاط، ولأول مرة فوق مستوى 3500 نقطة منذ الأسبوع الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية 415 مليون درهم.

ومن أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 18 شركة، بينما تراجعت أسهم 13 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وارتفع سهم دريك آند سكل بـ 3 % عند 0.453 درهم، وبتداولات بلغت 64 مليون سهم.

كما واصل سهم إعمار العقارية ارتفاعه وبنسبة 1.3 % عند 7.57 درهم، وبتداولات ناهزت 12 مليون سهم.