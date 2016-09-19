سوق دبي يربح 1.5 نقطة فى ختام التعاملات

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استقر المؤشر العام لسوق دبي بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في المنطقة الخضراء، بعد جلسة سيطر عليها التذبذب.

وارتفع المؤشر العام 0.04% رابحاً 1.5 نقطة فى بوصوله إلى مستوى 3484.82 نقطة، متوافقاً مع ارتفاعات أمس.

وجاء قطاع النقل كأبرز القطاعات المرتفعة بنسبة 0.66% مع صعود سهم الخليج للملاحة 0.85%، كما ارتفع القطاع العقاري 0.07% مدفوعاً بارتفاع سهمي ديار وإعمار 0.51% و0.43% على التوالي.

وفي المقابل، جاء قطاع الاستثماراليوم كأبرز القطاعات المتراجعة بنسبة 0.33% متأثراً بهبوط سهم شعاع كابيتال 0.56%، ودبي للاستثمار 0.47%.

 

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Tags:بورصةدبيسوق
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