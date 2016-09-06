سوق دبي يتراجع فى ختام التعاملات

عاد سوق دبي المالي للتراجع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليمحو مكاسبه الصباحية، جراء عمليات جني أرباح سريعة على الأسهم الدفاعية، بحسب محلل.

وانخفض المؤشر العام اليوم 0.06%، خاسراً 2.04 نقطة، بإقفاله عند مستوى 3544.19 نقطة، متجاهلاً ارتفاعات أمس.

وتصدر قطاع السلع التراجعات بنسبة 1.73%، مع انخفاض سهم دبي باركس بنفس النسبة تقريباً، تبعه قطاع الخدمات بنحو 1%، مع هبوط سهم أمانات بواقع 1.11%.

كما تراجع قطاع “النقل” بمعدل 0.06%، مع انخفاض سهم الخليج للملاحة 0.85%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.05%، مع هبوط سهم شعاع كابيتال 5.5% متصدراً التراجعات.

في المقابل، جاء قطاع البنوك كأبرز الأسهم المرتفعة اليوم بنسبة 0.09%، مع صعود سهم “أملاك”، و”الإمارات دبي الوطني”، بنسب 0.73%، و0.25% على الترتيب.

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