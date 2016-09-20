سوق دبي متأثرا بهبوط النفط

تراجع سوق دبي اليوم الثلاثاء، في ظل عودة العمليات البيعية لجني الأرباح على الأسهم القيادية والكبيرة وتحول النفط للهبوط، وفقاً لمحلل.

وأغلق المؤشر العام متراجعاً 0.85%، خاسراً 29.6 نقطة، هبط بها إلى مستوى 3455.18 نقطة

وتصدر قطاع البنوك التراجعات بنحو 1.67% مع انخفاض سهم بنك المشرق 9.9% ليحتل صدارة القائمة الحمراء، كما تراجع سهم دبي الإسلامي 0.74%.

وانخفض كذلك اليوم قطاع الاستثمار 1.04% مع هبوط سهم دبي للاستثمار 1.43%. كما تراجع العقارات 0.59% متأثراً بهبوط سهم أرابتك 1.35%، وانخفاض إعمار 0.28%.

وفي المقابل، جاء قطاع النقل كأبرز المرتفعين اليوم بنسبة 0.39% بالتزامن مع صعود سهم العربية للطيران 0.73%.

وانخفضت الكميات اليوم إلى 211.9 مليون سهم مقابل 302.36 مليون سهم بالأمس، وتراجعت السيولة إلى 254.94 مليون درهم مقابل 33.19 مليون درهم بجلسة الاثنين.

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