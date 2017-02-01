“سوق دبي المالي” تخطط لإطلاق شركة للتقاص المركزي

تعتزم سوق دبي المالي إطلاق شركة للتقاص المركزي “CCP” في إطار جهودها الدؤوبة لتعزيز بنيته الأساسية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وستوفر شركة التقاص المركزي الجديدة وحدة متخصصة في حلول تسوية الصفقات في سوق دبي المالي في إطار عملية تطوير شاملة لخدمات ما بعد التداول في السوق وذلك بوضعها تحت مظلة شركة مستقلة مملوكة بالكامل للسوق.

وتتواكب هذه المبادرة مع القواعد التنظيمية بشأن تنظيم شركات التقاص المركزي CCP التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في عام /2016/ وبمساهمة فعالة من قبل سوق دبي المالي في الإعداد لتلك القواعد.

واوضح سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في تصريح صحافي له ان الأسواق المالية العالمية تدرك بصورة متزايدة الأهمية البالغة لوجود شركات مستقلة للتقاص المركزي CCP فيما يخص إدارة المخاطر ذات الصلة بالتقاص والتسوية بصورة أفضل وأكثر فاعلية الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة لسوق دبي المالي كونها شركة مساهمة عامة مدرجة.

وأضاف أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار استراتيجية النمو التي تطبقها السوق وبهدف تهيئتها على أفضل نحو ممكن لتحقيق استدامة النمو لا سيما أن الاعتماد على شركة تقاص مركزي مستقلة يحد من المخاطر ويعزز من مستويات السيولة.

ولفت كاظم إلى أن سوق دبي المالي تعمل بالفعل وفق نموذج شركة التقاص المركزي فيما يتعلق بتقديم خدمات التقاص والتسوية لتداولات بورصة ناسداك دبي التابعة للسوق.

وأكد أن سوق دبي المالي اصبح بمقدوره ـ عقب إقرار القواعد التنظيمية الجديدة لأنشطة التقاص المركزي ـ تنفيذ مجموعة من الخطوات التطويرية الجديدة لبنيته الأساسية ويشمل ذلك عددا من الجوانب التشغيلية والقانونية بما يرسخ مكانته في صدارة أسواق المنطقة ويعزز مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال.

ولفت سعادة كاظم إلى أنه لن يكون بمقدور سوق دبي المالي ـ من خلال هذه الترتيبات الجديدة لأنشطة التقاص المركزي ـ إدارة المخاطر ذات الصلة بالتقاص والتسوية بصورة أفضل فحسب بل أيضا تهيئة المجال أمام إمكانية استخدام الموارد المالية بصورة أكثر فاعلية من قبل المتعاملين في السوق الأمر الذي يعزز من مستويات السيولة.

وأشار إلى أنه يتعين على المتعاملين في السوق حاليا تغطية قيمة صفقات الشراء بنسبة /100/ في المائة مقدما غير أن هذا الأمر سيتم ترشيده بصورة أفضل ووفق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالتداول بالهامش بمجرد إطلاق شركة التقاص المركزي CCP وسوف تقوم شركة التقاص المركزي الجديدة بموازاة ذلك وبهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بتأسيس صندوق مركزي للتسوية.

ومن المقرر أن تبدأ سوق دبي المالي عملية التشاور بشأن نموذج التقاص الجديد خلال الربع الثاني من العام الحالي كما خطط السوق لبدء نشاط شركة التقاص المركزي الجديدة أوائل عام /2019/.

وأوضحت مريم فكري الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي أن إطلاق شركة التقاص المركزي CCP في إدارة المخاطر المرتبطة يسمح بتقاص وتسوية الصفقات على أفضل نحو ممكن.

وأضافت أن شركة التقاص ستقوم في هذه الحالة بدور الطرف المقابل في كل صفقة فهي المشتري من كل بائع والبائع لكل مشتري ومن هنا فليس ثمة علاقة تعاقدية بين الطرفين وإنما تكون علاقة كليهما مع شركة التقاص المركزي مباشرة التي تضمن بدورها تسوية جميع الصفقات المنفذة في السوق حتى في حالة حدوث إخفاق من جانب أحد طرفي الصفقة إذ يتم احتساب صافي المبالغ المستحقة الدفع والتحصيل من وإلى أعضاء التقاص المركزي.

وبينت فكري أنه سيتم هيكلة شركة التقاص المركزي الجديدة باعتبارها شركة مستقلة مملوكة بالكامل لسوق دبي المالي وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن أيضا فصل مهام التقاص عن مهام التسوية وكذلك عن مركز الإيداع.