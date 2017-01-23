سوق دبي الحرة تتوقع زيادة الإيرادات 5%

قال كولم ماكلوكلين، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، إن السوق يتفاوض مع الموردين حول الأسعار، وذلك بعد أن أدى ضعف الجنيه الاسترليني إلى انخفاض المبيعات، إلا أن ماكلوجين توقع زيادة إيرادات السوق بنسبة 5% هذا العام، مدفوعةً بزيادة إنفاق السياح الصينيين.

وأضاف ماكلوجين خلال لقاء مع «بلومبيرج» أمس: «نتفاوض مع الموردين الذين ندفع لهم بعملة الدولار، وقد لقينا منهم تعاوناً جيداً جداً، لذا سنكون قادرين على تصحيح أعمال هذا السوق الذي ينظر إليه على أنه مكلف».

وأوضح ماكلوكلين أن سوق دبي الحرة شهد تراجعاً في مبيعاته بنسبة 3% إلى 1.85 مليار دولار في عام 2016، ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واستطرد قائلاً: «إن تأثير الخروج البريطاني بالنسبة لنا هو تغيّر معدل صرف العملة، وإذا كان ذلك سيؤثر في سوق السفر، سيشكل تحدياً بالنسبة لنا، لأن المسافرين الأوروبيين يشكلون ما يقرب من ربع مبيعات سوق دبي الحرة».

وبالنسبة لهذا العام، أشار ماكلوكلين إلى أن مبيعات التجزئة ستكون مدفوعة بإقبال المسافرين الصينيين على شراء التبغ والمشروبات ومنتجات العناية بالبشرة، موضحاً أنهم يشكلون نحو 9% من إجمالي الإنفاق. (بلومبيرج)