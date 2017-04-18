المزروعي: الإمارات ملتزمة بنسبة 100% باتفاق خفض الإنتاج

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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الثلاثاء إن سوق النفط تتحسن وإن مستوى التزام بلده العضو في أوبك باتفاق لتخفيض الإنتاج يهدف إلى دعم الأسعار يبلغ مائة بالمئة.

وقال المزروعي خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكري المئة والخمسين لتومسون رويترز في الشرق الأوسط إن أي قرار بتمديد الاتفاق لأكثر من ستة أشهر سيكون راجعا إلى جميع المنتجين. أضاف أنه يتوقع نموا جيدا في الطلب على النفط هذا العام وأنه يتوقع هبوط مخزونات البترول العالمية.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني هذا العام في أول اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج منذ عام 2008. وتعهد المنتجون من خارج المنظمة بتخفيض إنتاجهم بنصف ذلك القدر.

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Tags:الإماراتالمزروعيالنفط
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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