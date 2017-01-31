سوق الكويت يغلق على تراجع طفيف بـ 7 نقاط

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع طفيف بـ 7 نقاط عند مستوى 6832 نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 57.94 مليون د.ك.

كما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 8 نقطة مغلقاً عند 985 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطتين مغلقاً عند 427 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تراجع سهما “المباني” و”وطني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 890 فلساً، و730 فلساً، على الترتيب، تبعهما سهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 495 فلساً.

في المقابل ارتفع سهم “أريد” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 1240 فلساً، يليه سهم “فيفا” بـ 10 مغلقاً عند 890 فلساً، وسهم “ميزان” مغلقاً عند 1000 فلساً (+ 10).

بينما استقرت أسهم “أغذية” و”أجيليتي” و”بيتك” و”صناعات” عند 2620 فلساً، و740 فلساً، و620 فلساً، و160 فلساً على التوالي.