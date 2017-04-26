تباين المؤشرات الكويتية في نهاية التعاملات

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم على تباين، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 23 نقطة عند مستوى 6854 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 24.59 مليون د.ك.

في المقابل تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطة مغلقاً عند 911 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة واحدة مغلقاً عند 406 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم “أريد” بـ 40 فلساً مغلقاً عند 1260 فلساً، يليه سهما “وطني” و”القرين” بـ 10 فلوس عند 680 فلساً، و340 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بفلسين مغلقاً 122 فلساً.

في المقابل تراجع سهما “المباني” و”فيفا” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 800 فلساً، و820 فلساً على الترتيب، تبعهما سهما “بيتك” و”زين” بـ 5 فلوس 495 فلساً، و440 فلساً، بينما استقر سهما “ميزان” و”أجيليتي” عند 990 فلساً، و620 فلساً، على التوالي.