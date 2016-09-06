سوق أبوظبي ينهى التعاملات على ارتفاع

تحول المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء للارتفاع؛ بدعم من صعود أسهم الخليج الأول واتصالات، بعد تراجعه في التعاملات المبكرة.

وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.08%؛ بوصوله إلى مستوى 4515.41 نقطة، ليربح 3.40 نقطة، مستكملاً ارتفاعات أمس.

وتراجعت الكميات اليوم إلى 42.15 مليون سهم مقابل 80.57 مليون سهم بالأمس، وبقيمة بلغت 82.75 مليون درهم مقابل 180.81 مليون درهم بجلسة الاثنين.

وقاد السوق للارتفاع قطاع الاتصالات بنحو 0.25% من خلال مكاسب سهم سوداتل بنسبة 1.9%، واتصالات الذي ارتفع 0.25%.

كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.03%، مع صعود سهم الاتحاد الوطني بنحو 3.4%، والخليج الأول بواقع 0.42%.

وتصدر سهم أبوظبي لمواد البناء ارتفاعات الأسهم اليوم بنسبة 10.64%، كما ارتفع سهم دار التمويل بحوالي 2.8%، وصعد الواحة كابيتال 1.55%.

وفي المقابل، تراجع قطاع العقارات 0.53%، مع انخفاض سهم رأس الخيمة العقارية 1.64%، وهبوط سهم إشراق 1.23%.

وانخفض قطاع التأمين 0.08%، متأثراً بهبوط سهم “ميثاق” الذي تصدر تراجعات الأسهم اليوم بنحو 2.25%.

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