سوق “أبوظبي” يقلص خسائره في نهاية تعاملات

قلص سوق أبوظبي المالي من خسائره في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ بفضل عودة المحافظ للشراء الانتقائي على الأسهم العقارية بقيادة “الدار”.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.02% إلى 4494.42 نقطة بخسائر بلغت 0.71 نقطة، متوافقاً مع توقعات المحللين.

وساهم قطاع العقارات في تقليل حدة التراجعات، بعد ارتفاعه 1.26%، مع صعود سهم منازل 1.9% والدار بـ0.7%، كما ارتفع قطاع الطاقة 0.67%، مع صعود دانة غاز 1.8%.

وتصدر السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 1.4%، بالتزامن مع انخفاض أغذية بـ 1.33%، وهبط قطاع الاتصالات 0.25%، مع تراجع سهم اتصالات بنفس النسبة، وتراجع قطاع البنوك 0.05% مع انخفاض الخليج الأول 0.4%.

وعلى صعيد التداولات بالسوق، ارتفعت السيولة اليوم إلى 175.16 مليون درهم مقابل 88.44 مليون درهم وزادت الكميات إلى 134.90 مليون سهم مقابل 61.92 مليون سهم بالجلسة الماضية.

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