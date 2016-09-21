سوق أبوظبي يغلق مرتفعا بعد تراجع 4 جلسات

صعد مؤشر سوق أبوظبي المالي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعات استمرت لأربع جلسات متتالية، وسط نمو في حركة السيولة مدعوماً بقطاع البنوك والعقارات.

وارتفع المؤشر بنحو 0.15% ليصل إلى مستوى الـ4470.40 نقطة ليربح من خلالها 6.54 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 139.042 مليون درهم، من خلال التداول على 45 مليون سهم، مقابل 70.82 مليون سهم، بقيمة 107.64 مليون درهم بجلسة أمس الثلاثاء.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع العقارات 0.74%، بعد نمو سهم الدار العقارية 0.76%.

وزاد قطاع البنوك 0.43% مدفوعاً بنمو سهم الخليج الأول ليرتفع بنسبة 1.27% ليتصدر التداولات بقيمة 40.6 مليون درهم.

وعززت مكاسب قطاع الطاقة من أداء المؤشر بارتفاعه 0.37%، مدفوعاً بسهم طاقة الذي زاد بنسبة 2.04%.

وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.25% بعد تراجع سهمه اتصالات بنفس النسبة.

كان قطاع الخدمات الأكثر تراجعاً بنسبة 3.94% بفعل تراجع سهم أبوظبي للفنادق بنسبة 9.8% ليتصدر قائمة الأسهم المتراجعة، بينما تصدر القطاعات الأكثر ارتفاعاً السلع الاستهلاكية بنسبة 3.16% بقفزة من سهم أغذية بنحو 4.02%.

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